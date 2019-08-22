John Obi Mikel transferi ile ses getiren, Daniel Sturridge hamlesiyle de Avrupa'da gündem olan Trabzonspor transferde büyük oynuyor...



Yusuf Yazıcı'nın ayrılığı sonrasında Jose Sosa'yı forvet arkasında oynatmayı planlayan ve bu nedenle orta sahanın göbeğindeki boşluğu transferle doldurmayı hedefleyen teknik direktör Ünal Karaman, bu isteğini yönetime iletti.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da gözünü Victor Wanyama'ya çevirdi.



Herkes istedi!



İngiliz ekibi Tottenham'ın kiralık listesine koyduğu Kenyalı oyuncu için çalışma başlatan Karadeniz devi, önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.



İsmi daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan 28 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmak istediği gelen haberler arasında.