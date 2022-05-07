Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

07.05.2022 23:43
Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde transit ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde transit ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi Soma- Savaştepe Karayolunda saat: 21.15 sıralarında M.A.(E/33) idaresindeki 35 DA 5719 plakalı transit ile Soma istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen D.A.S. (E/59) idaresindeki 45 AHN 558 plakalı motosiklete arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 45 AHN 558 plakalı motosiklet sürücüsü D.A.S. ağır bir şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan A.S. (K/50) hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikata başlanıldı. - MANİSA

Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Maden ocağında yanan tanker korkuttu Maden ocağında yanan tanker korkuttu Şampiyonun adı Manisaspor U16 takımı Şampiyonun adı Manisaspor U16 takımı

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Transit ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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