Manisa'nın Soma ilçesinde transit ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Hatun Mahallesi Soma- Savaştepe Karayolunda saat: 21.15 sıralarında M.A.(E/33) idaresindeki 35 DA 5719 plakalı transit ile Soma istikametine seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen D.A.S. (E/59) idaresindeki 45 AHN 558 plakalı motosiklete arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 45 AHN 558 plakalı motosiklet sürücüsü D.A.S. ağır bir şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan A.S. (K/50) hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikata başlanıldı. - MANİSA