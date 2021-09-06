Üye Girişi
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim - Son Dakika

Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim

06.09.2021 13:31
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim, System.String[]

Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 7 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü (51), tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 7 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü (51), tutuklandı. İfadesinde bariyerleri son anda fark ettiğini, trenin minibüse çarptığını da hissetmediğini söyleyen Küllü, "Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demekki geçmemek gerekiyormuş" dedi.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Küllü, hastanedeki tedavisinin ardından Ergene Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küllü, Çorlu'da adliyeye sevk edildi. Küllü, çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

'TRENİ GÖRMEDİM'Küllü, ifadesinde özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını olduğunu belirterek, kullandığı minibüsle servis taşımacılığı yaptığını söyledi. Kazanın olduğu gün saat 07.00 sıralarında mahalleleri dolaşarak çalışanları servis aracına alıp fabrikaya götürdüğünü anlatan Küllü, şöyle dedi: "Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametine yeşil yanıyordu. O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm. Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım. Önümdeki araç yürümedi geri vitese taktım o aracın sağından geçerek sola döndüm. Velimeşe istikametine giderken tren yolu hemzemin geçitte bariyerleri gördüm. Ben bariyerlerinin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri, yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Ben gözlerimi açtığımda kaza yaptığımı anladım. Benim şoför yan koltuğumda yolcu yoktu. Bende kemer takılı değildi."'BARİYERE ÇARPMAMAK İÇİN GEÇTİM'Kendisine sorulan, "Şoför koltuğunda iken göz hizanızda ve görüntü kapsamında olan soldan gelen treni görmediniz mi?" sorusu üzerine Küllü, "Ben yük treninin görmedim, ben bariyerin kapalı olduğunu bariyere yaklaştığımda gördüm. Ben bariyere çarpmamak için hemzemin geçitten geçmeye çalıştım" dedi. 'DEMEKKİ GEÇMEMEK GEREKİYORMUŞ'"Daha önce bu hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçtiniz mi?" soruna Küllü, "Ben 4,5 yıldır bu fabrikaya yolcu taşıyorum, günde 8 defa hemzemin geçitten minibüsle geçiyorum. Bu yoldan daha önce başka araçların geçtiğini gördük. O gün de ben geçtim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş, araçtaki yolcuların hepsini çok yakından tanıyordum. Kazanın oluşmasından dolayı pişmanım" karşılığını verdi. Hızının ne kadar olduğu ve bariyerlere çarpmama olanağı olup olmadığı sorulan Bilal Küllü, "Ben sola dönüp sarı renkli taksiyi geçtiğimde fark ettim. ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim" yanıtını verdi.

- Çorlutekirdağ

Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim

Velimeşe, Çorlu, Tren, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da 14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de 13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti 13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak 13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı 12:46 Çaycı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor 12:03 Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Son Dakika Haberleri
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi         
14:12
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır         
13:25
Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı         
13:19
Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi         
13:08
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement