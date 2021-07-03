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Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü

03.07.2021 13:16
Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü, System.String[]

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Mustafa Uyumaz (69), hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkezköy ile Ergene ilçeleri arasındaki Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Makinist Halil A. yönetimindeki 12018 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan Mustafa Uyumaz'ın kullandığı 59 UU 415 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Uyumaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Uyumaz'ın cesedi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Makinist Halil A., ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü
Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü
Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü
Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü

Mustafa Uyumaz, Çerkezköy, Hisarcık, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trenin çarptığı kamyonet, elektrik direğine çarptı; sürücü öldü - Son Dakika


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