Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında

14.09.2022 14:08
Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili şoför Bilal Küllü (51) hakkında, 'Olası kastla öldürme' ve yaralanan 5 kişi için ise 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçlarından toplam 165 yıla...

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili şoför Bilal Küllü (51) hakkında, 'Olası kastla öldürme' ve yaralanan 5 kişi için ise 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçlarından toplam 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava yarın görülmeye başlanacak.

Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül 2021 sabahı Kapıkule- Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Minibüs sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi içinse ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi talep edildi. Bilal Küllü'nün yargılanmasına yarın Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA KAZA YAPTIĞIMI ANLADIM'Bilal Küllü, daha önce hazırlanan rapordaki ifadesinde, Velimeşe'ye dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmediğini belirterek, "Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışığı gördüğüm için, önümdeki araçlar da durduğu için 'Neden gitmiyor?' diye korna çaldım. Geri vitese takıp, aracın sağından geçerek sola döndüm. Bariyerlerin birini geçip, tren yoluna vardığımda da treni görmedim. Işık da görmedim, ikaz seslerini duymadım. Gözümü açtığımda, kaza yaptığımı anladım" dedi.ŞOFÖRÜN HATALARIBilal Küllü'nün asli kusurlu bulunduğu raporda, şu ifadeler yer verilmişti:

"Şüpheli sürücü Bilal Küllü, servis minibüsünü kullanan bir şoför olarak, aracını dikkatli kullanması, sinyalin kendisine kırmızı yandığı yol kesiminde yeşil sinyali beklemesi, bariyeri kapalı olan ve uyarı sistemleri aktif olan geçide yaklaştığında, bu uyarıları dikkate alması ve hattın geçişe uygun olduğu anda hemzemin geçidi kullanması gerekirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre; sürücülerin ışıklı veya sesli 'dur' talimatına uyması ve demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerekirken, sürücü Bilal Küllü'nün bu kuralı ihlal ettiği ve tren hemzemin geçide yaklaşmaktayken hatta girerek kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu için asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."


YORUMLAR
500
Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak İzmir haberi: Uluslararası Ulaşım Fuarı Road2tunnel İzmir'de Yapılacak İzmir haberi: Uluslararası Ulaşım Fuarı Road2tunnel İzmir'de Yapılacak
Kaynak: DHA

Halkalı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 14:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement