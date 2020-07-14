Son dakika! Trol tekneleri, Ege'ye av için iniyor - Son Dakika

EGE Denizi'nde uluslararası sularda bu gece saat 24.00'ten sonra başlayacak olan trol avcılığı için Karadeniz ve Marmara'daki limanlardan demir alan trol tekneleri, filo halinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Uluslararası sularda trol avcılığı, 15 Nisan tarihi itibariyle sona ermişti. Üç aylık bir aranın ardından 15 Temmuz tarihi itibariyle uluslararası sularda yeniden başlacak trol avcılığı için tüm hazırlıklarını yapan trol tekneleri de Ege Denizi'ne inmek üzere yol aldı. Karadeniz ve Marmara Denizi'ndeki limanlarda bağlı bulunan çok sayıda trol teknesi, Çanakkale Boğazı'ndan filo şeklinde geçti. Yaklaşık 30 trol teknesi peşpeşe Ege Denizi'ne gitmek üzere seyretti. Gece saat 24.00'ten sonra avlanmaya açılacak olan trol teknelerinden bazıları ise kumanya için Çanakkale Limanı'na uğradı. Tekneler, 15 Eylül tarihine kadar uluslararası sularda avlanacak. Trol avcılığıyla birlite balık tezgahlarının da bollaşması bekleniyor.