Son dakika: TRT World Forum Dijital Tartışmalar serisinde Suriye'deki iç savaş ele alınacak - Son Dakika

TRT World Forum tarafından düzenlenen Dijital Tartışmalar serisinin yarınki oturumunda, " Suriye'de İç Savaş ve Toplumsal Çözülme" konusu masaya yatırılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre oturum, yarın saat 20.00'de, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Oturumun konukları arasında Shaikh Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Salman Shaikh, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Suriye Forumu Üyesi Ammar Kahf ve Al Jazeera English Kıdemli Muhabiri Resul Serdar Ataş yer alacak.

TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum), Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek oturumun soru cevap bölümünde ise izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.