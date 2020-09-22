Trump: BM, Çin'i salgından sorumlu tutmalıdır - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, BM'nin koronavirüs salgını konusunda Çin'i sorumlu tutması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, BM 75'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Trump, Çin'in salgın süresince yanlış bilgi paylaştığını savundu ve BM'nin Çin'i eylemlerinden sorumlu tutması gerektiğini ifade etti. Trump şöyle konuştu: "Aşıyı dağıtacağız. Virüsü yeneceğiz. Salgını sona erdireceğiz. Bu aydınlık geleceğe ilerlerken, dünyaya bu salgını veren ülkeyi, Çin'i sorumlu tutmalıyız. Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde, Çin ülke içerisindeki uçuşları engelledi ancak Çin'den dışarıya yapılan uçuşlara devam etti ve dünyayı enfekte etti. Çin, onlara uyguladığım seyahat yasağını kınadı. Ama kendileri ülke içi seyahati yasakladı ve insanları evlerine kilitledi. Çin hükümeti ve Çin tarafından kontrol edilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde insandan insana bulaşma kanıtı olmadığını açıkladı. Daha sonra, semptomları olmayan insanların hastalığı yaymayacağını söylediler. Birleşmiş Milletler, eylemlerinden Çin'i sorumlu tutmalıdır."