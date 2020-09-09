Forbes Dergisi'ne göre ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti koronavirüs etkisiyle 600 milyon dolar azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 600 milyon dolar azalarak 2,5 milyar dolara geriledi. Forbes'un 'En Zengin 400 Amerikalı' listesinde Trump, 64 basamak gerileyerek, 339'uncu sıraya düştü. Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybettiği belirtilen Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Dergisinin uzmanları, Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

Derginin 'En Zengin 400 Amerikalı' listesindeki ilk 3 sıra şöyle:

Listenin 1'inci sırasında, 179 milyar dolarla ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 111 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.

Listenin 3'üncü sırasında 85 milyar dolarla Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. - İSTANBUL