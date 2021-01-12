Son dakika! Trump ve Pence'den baskın sonrası ilk görüşme - Son Dakika

Son dakika! Trump ve Pence'den baskın sonrası ilk görüşme

12.01.2021 09:57
Son dakika! Trump ve Pence'den baskın sonrası ilk görüşme, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD Başkanı Donald Trump ve Bakan Yardımcısı Mike Pence, Kongre binasına yönelik basının ardından ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Bakan Yardımcısı Mike Pence, Kongre binasına yönelik basının ardından ilk kez bir araya geldi.

ABD Kongre binasına 6 Ocak'ta gerçekleştirilen baskının ardından siyasi hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Bakan Yardımcısı Mike Pence, Kongre binasına yönelik baskının ardından ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD medyası, Beyaz Saray kaynaklarına değindirerek verdiği haberlerde, Trump ve Pence yerel saatle dün akşam saatlerinde Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmenin "iyi" geçtiği ifade edilirken, Trump ve Pence'in "geriye kalan görev sürelerinde" birlikte çalışmaya devam etme kararı aldığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, "İkili, geçen hafta kanunları çiğneyen ve ABD Kongresini basan kişilerin, 75 milyon Amerikalı tarafından desteklenen 'Önce Amerika' politikasını yansıtmadığını bir kez daha vurguladı" ifadelerini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK OYLAMA BEKLENİYOR

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise dün resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Metinde ayrıca, ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerden Georgia'da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy "bulmasını" istemesi suçlamaları ve "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği" ifadeleri yer alıyor.

Temsilciler Meclisinin azil metnini çarşamba günü oylayarak kabul etmesi beklenirken, metnin Senato'nun gündemine ise ne zaman geleceği henüz belli değil. Temsilciler Meclisinin azil metnini kabul etmesi ile Başkan Trump, ABD tarihinde görevden alınması için iki kez suçlanan ilk başkan olacak.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trump ve Pence'den baskın sonrası ilk görüşme - Son Dakika


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