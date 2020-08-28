Son Dakika | TSE COVİD-19 belge takdim töreni Bakan Yardımcısının katılımı ile gerçekleşti - Son Dakika

Son Dakika | TSE COVİD-19 belge takdim töreni Bakan Yardımcısının katılımı ile gerçekleşti

Son dakika habere göre "TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgesi takdim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Son Dakika | TSE COVİD-19 belge takdim töreni Bakan Yardımcısının katılımı ile gerçekleşti, System.String[]

"TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgesi takdim töreni Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik firmaların tedbirlerini eksiksiz aldıklarını tescillemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Sakarya'dan 25 firma, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Sakarya Ticaret Borsası olmak üzere toplam 27 kurum ve kuruluş; "TSE COVİD-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.

SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, il müdürleri ile belgeyi almaya hak kazanan firma temsilcileri ve SATSO Meclis Üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, "Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayı itibariyle salgının yayılmasının önlenmesi, insan sağlığının korunması ve ekonominin diri tutulması için ülke olarak ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte, öncelikle insanımızı ve firmalarımızı, yaşatmamız gerektiğinin altını hep çizdik. Toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini yaşayarak tecrübe ettik. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm riskleri göze alıp canla başla çalışan herkese minnettarız. Biz de Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ilk gününden itibaren üyelerimizin, personelimiz ve halkın güvenliğini önceleyen faaliyetler yürütürken; aynı zamanda üretim zincirinin devamlılığı, ekonominin süreci en az hasarla atlatabilmesi ve sektörlerin ayakta kalmasına yönelik çalışmalarımızı da aralıksız sürdürdük" dedi.

Programın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan TSE Başkanı Adem Şahin, "Bugün Türkiye için önemli bir alanlarda yaptığımız faaliyetlerle ilgili hem belge töreni düzenliyoruz, hem de Türk Standardları Enstitüsü'nün faaliyetleri ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVID-19) tespit ediliş tarihi itibarıyla henüz çok yeni bir virüs tipidir. Bu virüsle ilgili araştırmalar devam etmekte, virüsün bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ile bulgular elde edilmektedir. Enstitümüz, sanayicilerimize destek olmak, tüketiciler üzerinde güven duygusu oluşturmak, güvenin sürdürülebilirliğini sağlamak için de çalışmalar yürüttü. TSE'miz, milli bir kurum olmanın sorumluluğunu esas alarak COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ile güvenli üretim belgelendirme programını hazırladı. Bu program; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulları, enfeksiyon kontrol komiteleri vb. ulusal otoritelerin görüş ve önerileri çerçevesinde oluşturuldu. Hazırladığımız kılavuz yani belgelendirme programı; kuruluşlarda, ilgili tüm tarafların korunmasına yönelik hijyen uygulamaları, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin yeterliliğini içermektedir. Bahsettiğim belgelendirme programı ve getirmiş olduğumuz yükümlülükler kapsamında sanayi kuruluşlarımızı denetledik. Süreçlerini bizim yayımlamış olduğumuz belgelendirme programına göre yürüten kuruluşlarımızı 'Güvenli Üretim' belgesi ile belgelendirdik" diye konuştu.

"Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirdik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de salgın döneminde attığımız adımlarda önceliğimiz her zaman emekçiler oldu. Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın iş birliği yaptık. Üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirdik. Bunları yaparken çalışanların sağlığı kırmızı çizgimiz oldu. Kuruluşlarımızın salgın sürecini en az zararla savuşturabilmesi için de Enstitümüz kendisine görev addetti. Bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla; sanayi kuruluşlarında damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19'a yönelik çalışma yürüttü. Çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini korumak için hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladı. Sanayi işletmelerimizle başladığımız kılavuz ve belgelendirme çalışmalarımızı hizmet sektörümüz, okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık" şeklinde konuştu.

Belgelendirme faaliyetine yurt dışından yoğun ilgi

Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti:

"COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programının en önemli özelliklerinden birisi esnek bakış açısına sahip olmasıdır. Belgelendirme programımız; kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, karayolu, demiryolu ile deniz yolu taşımacılığında da uygulanabilir. Bu program çerçevesinde uygulamalarını tamamlayan kuruluşlarımız ve sektörler belgelendirme faaliyetlerini tamamladıkları takdirde hem kamuoyunda güven duygusu oluştururlar hem de diğer sektörlerde dolaylı da olsa hareketliliğe yol sağlarlar. Sektörlerden ve vatandaşlarımızdan ilgi gören belgelendirme programları çerçevesinde 627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik. Enstitümüze belgelendirme ile ilgili her geçen gün müracaat sayıları katlanarak artmaya devam etmektedir. Belgelendirme faaliyetlerimize ülkemizin yanı sıra yurt dışından da yoğun bir ilgi ve talep oldu. Çok sayıda ülkenin belgelendirme programlarımızı incelemek için başvuru yaptığına yönelik haberler almaktayız."

"Salgın dünyada çoğu şeyi yeniden şekillendirdi"

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, "Sakarya gerçekten potansiyeli çok yüksek bir şehir. Özellikle Allah'ın bahşettiği dünyada çok az şehirde olan tarım, turizm ve gelişmiş sanayi alt yapısı ile dünyada söz sahibi olabilecek bir şehir. Özellikle salgın dünyada çoğu şeyi yeniden şekillendirdi. Dünya yeniden kodlanıyor, yazılıyor. Korona virüs aynı zamanda ülkeleri, toplumları test ediyor. Hangi ülke ve şehirlerin ayakta kalacağını, önde olacağını ortaya koyuyor. Ülkemiz baştan beri büyük bir sınav veriyor ve dünyaya örnek uygulamalar ortaya koyuyor. Bizim korona virüs sonrasında şehrimizi iyi konumlandırmamız lazım" dedi.

Konuşmaların ardından belgeyi almaya hak kazanan firma temsilcilerinin belgelerinin takdimi sonrasında program sona erdi. - SAKARYA

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TSE COVİD-19 belge takdim töreni Bakan Yardımcısının katılımı ile gerçekleşti - Son Dakika

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