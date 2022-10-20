Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma

20.10.2022 16:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medyada önceki günlerde PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da önceki gün katıldığı yayında TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etti.

"SİNİR SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Korur, "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN YANIT GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tüm bu iddiaları yalanlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasının tamamen iftira olduğunu dile getirdi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerden sonra ise bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.

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