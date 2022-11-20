Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği görüntüler servis edildi

Bakan Akar'dan teröristlerin inlerini yerle bir eden harekatla ilgili ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere gece yarısı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı. Operasyon sonrası yapılan açıklamada, terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu duyuruldu.

EMRİ UÇAKTA VERDİ

Harekat emrinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Endonezya dönüşü uçakta bizzat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verildiği öğrenildi. Erdoğan'ın Akar'dan operasyona ilişkin bilgileri aldığı ve emri verdi anlar ise servis edildi. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın belgeler göstererek anlattığı detayları dinliyor. Söz konusu belgelerin üzerinin kapatılması da dikkat çekti.

BAKAN AKAR HAREKATI KOMUTA MERKEZİNDEN YÖNETTİ

Talimatın ardından Bakan Hulusi Akar dün gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

SAVAŞ UÇAKLARI DİYARBAKIR'DAN HAVALANDI

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan savaş uçakları Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri ateş altına alınırken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.