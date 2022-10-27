Son dakika! Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fincancı'nın ilk ifadesi: Kimyasal yorumum izletilen videolarla ilgiliydi - Son Dakika
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Son dakika! Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fincancı'nın ilk ifadesi: Kimyasal yorumum izletilen videolarla ilgiliydi

27.10.2022 16:29
Son dakika! Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fincancı'nın ilk ifadesi: Kimyasal yorumum izletilen videolarla ilgiliydi

Son dakika! "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fincancı'nın ifadesinde "Kimyasal yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi. O kanalın terör örgütüyle irtibatını bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

SORUŞTURMA SAVCISINA İFADE VERDİ

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

"KANALIN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATINI BİLMİYORDUM"

Fincancı'nın ilk ifadesinde "Kimyasal yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi. O kanalın terör örgütüyle irtibatını bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL TABİPLER ODASINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma yürütülen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Erdoğan, İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı basın açıklamasında, Fincancı'nın sözlerinin şahsi ifadesi olduğunu ve gözaltının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Erdoğan, "Tarihin her aşamasında ve her koşulda halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan, ülkenin demokratik yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan TTB gibi köklü bir kuruma yapılan saldırı ve kapatma girişimi demokrasi ve özgürlükler anlamında çok ciddi yıkımlara yol açacaktır." diye konuştu.

Eski TTB Başkanı Gençay Gürsoy da Fincancı'nın TTB Başkanı olarak değil, bilimsel kimliğiyle kendisine gösterilen raporları ve videoları yorumladığını, kurumun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan ve eski İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez de açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından slogan atan katılımcılar, İstanbul Tabip Odası önünde pankart açarak fotoğraf çektirdi.

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fincancı'nın ilk ifadesi: Kimyasal yorumum izletilen videolarla ilgiliydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fincancı'nın ilk ifadesi: Kimyasal yorumum izletilen videolarla ilgiliydi - Son Dakika
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