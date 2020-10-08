Son dakika: TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına yönelik TBMM kararı... - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen iznin 1 yıl uzatılmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclis i(TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nce Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) kurulduğu belirtilirken, BM tarafından ülkelere, misyonlara katılım davetinde bulunulduğu aktarıldı. Söz konusu kararda, BM 70'inci Genel Kurul görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde BM misyonları için Türkiye'den katkı sağlanması istendiği ifade edildi.Ayrıca kararda, "Bu yaklaşımdan hareketle, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca TBMM'nin son olarak 8 Ekim 2019 tarihli ve 1232 sayılı kararıyla uzatılan izin süresinin, 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması Genel Kurul'un 6 Ekim 2020 tarihli 2. Birleşiminde kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.