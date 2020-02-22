Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu - Son Dakika

Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

13 dakika önce

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında sözleşmeli er Mecit Demir'in şehit edilmesinin ardından 21 rejim hedefini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İdlib'de, rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB şehit haberinin ardından 21 rejim hedefinin vurulduğunu duyurdu.

ASKERİMİZ HASTANE YOLUNDA ŞEHİT OLDU

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit olduğu belirtildi.

21 REJİM HEDEFİ VURULDU

"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu
İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:58 
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