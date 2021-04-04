MSB'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

MSB'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

04.04.2021 13:13
MSB'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde, sınır ötesinde Suriye'de, Irak'ta, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ederken böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan TSK, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan TSK, egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakarlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç–dış fitne ve fesatlara rağmen Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır."

Uzun yıllardan beri hayal edilen harekat etkinliğine ulaşıldığı ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

" Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TSK'nın başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa MSB'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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