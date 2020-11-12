TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor - Son Dakika

TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor

12.11.2020 13:09

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalananların yüzde 5'inde zatürre geliştiğini, bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu ve ölümlerin büyük bölümünün zatürreye bağlı yaşandığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalananların yüzde 5'inde zatürre geliştiğini, bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu ve ölümlerin büyük bölümünün zatürreye bağlı yaşandığını söyledi.

Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin, akciğer dokusunun virüs, mantar ya da bakterilerle iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

Zatürrenin "ölümün kaptanı" olarak tanımlandığını ve insan hayatını en çok etkileyen hastalıkların başında geldiğini belirten Tabakoğlu, "Özellikle çocukluk çağı, 60 yaş üstü kişilerde, immün yetmezliği olanlarda ve yan ek hastalıkları bulunan hastalarda çok ölümcül seyredebilen, tehlikeli bir hastalıktır." dedi.

-"Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor"

Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminde zatürre hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak "Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor. Bu hastaların çoğunluğu yoğun bakım ihtiyacı duyuyor ve ölümlerin büyük bölümü de bu hastalığa bağlı yaşanıyor." diye konuştu.

Zatürreye yakalanmamak için sağlıklı bir akciğer yapısına sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Tabakoğlu, akciğerin insan için önemli bir organ olduğuna söyledi.

-"Yedekli yapısı var"

Akciğerin yedekli bir yapıya sahip olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İki akciğer ve 5 ayrı lobu var. Rezervi çok yüksek. Ancak immün yetersizliği olan hastalarda akciğer bazen yetemiyor. Burada en önemli faktör sigara. Sigara, var olan rezervimizi azaltan en önemli etken. 20 yıl sigara içmiş bir kişinin neredeyse bir akciğerinin yanıp işlevsiz hale geldiğini söyleyebiliriz.

Akciğerlerinde sorun yaşayan bir kişi en ufak bir grip olduğunda, ufacık bir zatürre olduğunda artık oksijen almakta zorluk çekecektir ve yatağa düşecektir. Oksijeni de karşılayamazsa yoğun bakıma alınıp makineye bağlanmak zorunda kalacaktır. Maalesef ölümle karşı karşıya kalınacaktır. Akciğerlerimizi korumalıyız."

-"Sigarayı bırakmak için en uygun zaman"

Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminin sigarayı bırakmak için en uygun zaman olduğunu ve sigara içenlere bir an önce bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

Zatürreye yakalan hastalarda ölüm sıklığı hastalığın seyrine, hastanın durumuna göre değiştiğine dikkati çeken Tabakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayakta geçiren hastalarda ölüm oranı 1000'de bir, hastanede yatıyorsanız ve bir hastalığınız varsa ölüm oranı yüzde 10-12 gibidir, eğer yoğun bakıma düştüyseniz ve zatürreniz varsa ölüm oranı yüzde 40 civarındadır.

Hastalığın seyri ağırlaştıkça, hastanın akciğer durumuna göre ölüm oranı artmaktadır. Özellikle kronik hastaların bu salgın döneminde çok dikkatli olmaları gerekiyor."

TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor
TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor
TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor
TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Sigara, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:03:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei