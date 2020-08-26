Son Dakika: TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak - Son Dakika

Son Dakika: TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce "genç mucidi" bir araya getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) her yıl düzenlediği birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yanı sıra bu...

Son Dakika: TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce "genç mucidi" bir araya getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) her yıl düzenlediği birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yanı sıra bu yıl ilklerle yerini alacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) yarışları, bu yıl ilk kez lise öğrencileri arasında gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yine bu yıl ilk kez "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek.

TÜBİTAK tarafından "döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 16 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında başvuruların alındığı yarışmaya 291 takımın başvurusu kabul edildi.

TEKNOFEST kapsamında, Gaziantep Alleben Göleti'nde 16-20 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışmada, her bir kategoride birincilere 20 bin lira, ikincilere 15 bin lira ve üçüncülere 10 bin lira ödül verilecek. Yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ özel ödülü sahiplerini bulacak.

"Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"

İnovasyon ve yüksek teknoloji alanlarındaki çalışmaları özendirmek, biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında farkındalık oluşturmak ve bu alanda gerçekleştirilecek inovatif fikirleri ödüllendirmek amacıyla TÜBİTAK MAM tarafından bu yıl ilk kez "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek.

"Proje" ve "fikir" kategorilerinde yapılacak yarışma, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik, sosyal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir alana girmekle beraber biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor.

Fikir kategorisine yurt dışından 8, yurt içinden 230, proje kategorisine yurt dışından 6, yurt içinden 198 takımın başvurusu alındı. Proje kategorisinde birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira, fikir kategorisinde birinciye 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek.

"Uluslararası İHA Yarışması"

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Uluslararası İHA Yarışması"na da 324 yurt içi, 12 yurt dışı takımı olmak üzere toplam 336 başvuru geldi.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılan Uluslararası İHA Yarışması ve Liselerarası İHA Yarışması, 15-20 Eylül'de Gaziantep Alleben Göleti'nde gerçekleştirilecek.

"Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"

Öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"na bu yıl Türkiye'den 115, yurt dışından 2 takım (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan) başvuru yaptı.

Başvuruların 103'ü elektromobil, 14'ü hidromobil kategorisinde olduğu yarışma, bu sene de TEKNOFEST kapsamında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 1-6 Eylül arasında yapılacak.

Yarış kapsamında daha önce yarışa katılmış olan takımlara 10 bin lira, ilk kez yarışa başvuran takımlara 35 bin lira hazırlık teşvikleri veriliyor. Performans, yerli ürün teşvik, verimlilik rekor, teknik tasarım, görsel tasarım, kurul özel, tanıtım ve yaygınlaştırma teşvik kategorilerinde 3 bin ile 40 bin lira arasında ödüller veriliyor.

"Roket Yarışması"

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Roket Yarışması"na, TÜBİTAK SAGE sponsorluğunda 509 yerli ve 7 yabancı takım başvuruda bulundu.

Alçak, orta, yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada 82 takım finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan takımlara 2 gün süreyle çevrimiçi olarak model roketçilik eğitimi verildi. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar.

Roket atışları, 1-13 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek.

"Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"

Türkiye'nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları, "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makine İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma", "Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" olmak üzere dokuz ana alanda ve 30 tematik alanda, 12 bölge merkezinde yapılıyor.

- "Robotaksi Yarışması"

"Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" TÜBİTAK, BİLİŞİM VADİSİ ve HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik eden yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

Kocaeli Bilişim Vadisi'nde 7-10 Eylül'de yapılacak yarışmada tek kişilik gerçek boyutlu araçların gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak - Son Dakika Ekonomi
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