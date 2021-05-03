Son dakika haberi! Tüfekle oynayan kuzeni tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Tüfekle oynayan kuzeni tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kuzeninin oyun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı aile apartmanında oturan 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan amcasının evine gitti. Osman Emir Bayhan ile aynı yaştaki kuzeni Y.B. oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Y.B., evde bulunan tüfeği alarak oynamaya başladı. Ateş alan silahtan çıkan kurşun 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan'a isabet etti. Kanlar içinde yere düşen Bayhan, silah sesini duyarak gelen ailesinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bayhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayhan'ın cansız bedeni hastanede tamamlanan işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Bayhan'ın cenazesi korona virüs önlemleri kapsamında sabah saatlerinde Başiskele Bahçecik Mezarlığında kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Kuzenini kazayla öldüren Y.B. ise cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakıldı.