Üye Girişi
Son dakika! Tuğba Anlak'ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

Son dakika! Tuğba Anlak'ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi

28.09.2021 20:06
Son dakika! Tuğba Anlak'ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi, System.String[]

Son dakika habere göre Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak'ın davası karara bağlandı.

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı Murat Uslu tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak'ın davası karara bağlandı. Mahkeme, Uslu'yu 'kasten öldürme' suçundan indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Arnavutköy'de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu SEGBİS yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatını isterken, Tuğba Anlak'ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını istedi.

Sanık Murat Uslu'nun 'hakaret' ile 'tehdit' suçlarını işlediğine dair kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına karar veren heyet, 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Pelin Altun ile Mustafa Ünver'in 'kasten öldürmeye iştirak' suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

"Sanığın tek bir iyi hali yoktur"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, "Yargılama boyunca karşılaştığımız bir dizi olumsuzluğa rağmen bugün Tuba'yı kızının gözleri önünde infaz eden, katleden Murat Uslu, müebbet hapis cezası almıştır. Bu karar kaybettiğimiz kardeşimizi, Tuba'yı düşündüğümüzde acımızı hafifletmiyor. Buruk da olsa sevinçliyiz ama yine de. Bizler açısından kararda bir olumsuzluk vardır, o da gözünü kırmadan 32 yaşındaki kadın kardeşimizi öldüren Murat Uslu'ya maalesef Türk Ceza Kanunu uyarınca takdiri indirim yapılmıştır. İyi hal indirimi olarak bilinir. Sanığın yargılama boyunca da, eylemi sırasında da, eyleminden önce de tek bir iyi hali yoktur. Tuba yıllarca sistematik işkenceye, eziyete, dayağa, darba maruz kalmıştır" dedi.

Sanığın hapisten çıkmaması gerektiğini söyleyen avukat Gündoğdu, "Bu doğrultuda biz hukuki adımlarımızı atacağız. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu sürecin en titiz bir biçimde hukuki yürütücülüğünü üstleniyoruz" şeklinde konuştu.

Avukat Gündoğdu'nun ardından konuşan Tuğba Anlak'ın ailesi ise adaletin yerini bulduğunu söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu'nun 'kasten öldürme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede diğer şüpheliler Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Murat Uslu, İstanbul, Mahkeme, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Tuğba Anlak'ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır 19:29 AK Partili vekilden Arınç'a isim vermeden sert eleştiri: Dindarlar ülkesine midesinden değil, gönülden bağlıdır İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL 19:21 İmparator İbrahim Tatlıses'ten dudak uçuklatan anlaşma! 6 konser için 7 milyon TL Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi 19:01 Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi
İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti 18:54 İşte Benim Stilim'de yarışan Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu 18:32 Tartıştığı kişinin iş yerine ateş açan şahıs, kavgayı ayırmayı çalışan genci vurdu Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi 18:01 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Fatih Terim'den Marsilya karşısında bir ilk! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i         
19:29
Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti         
19:17
Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu         
18:55
Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz         
18:50
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar Arkeologlar küplerin içerisinde 2 çocuk iskeleti buldu! Sıkıştırıp koymuşlar         
12:57
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 20:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Tuğba Anlak'ı öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement