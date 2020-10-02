Son dakika! Tuğba Keleş'i katleden Erdoğan Küpeli öldü - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde dün bir markette saplantı haline getirdiği koruma kararı bulunan kasiyer Tuğba Keleş'i vurarak öldüren ve ardından silahı kendine ateşleyen Erdoğan Küpeli (46) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kozan'da dün saat 11.00 sularında bir zincir markete müşteri kılığında belinde silahla giren ve saplantı haline getirdiği, eşinden ayrılmış 2 yaşında bebeği olan Tuğba Keleş'i öldüren, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Erdoğan Küpeli dün kaldırıldığı Balcalı Uygulama ve Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmenlikten atılan Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı için tutuklanarak, Kozan Cezaevi'nde yatmıştı.

Daha önce birçok olaya karışan Küpeli için Tuğba Keleş 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmuştu. Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışılmış, ardından ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarılmıştı. Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli'den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı. - ADANA