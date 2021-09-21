Üye Girişi
Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar - Son Dakika

Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar

21.09.2021 20:07
Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar, System.String[]

Son dakika haberleri: Müzisyen Tuğçe Tayfur'a eski eşi Taner Şafak'ın açtığı nafakanın azaltılması davası karara bağlandı.

Müzisyen Tuğçe Tayfur'a eski eşi Taner Şafak'ın açtığı nafakanın azaltılması davası karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı müzisyen Tuğçe Tayfur'a eski eşi müzisyen Taner Şafak'ın açtığı nafakasının azaltılması davası karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Taner Şafak'ın avukatı Bahar Şevin Özkaya ile davalı Tuğçe Tayfur'un avukatı İsmail Demirci hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Şafak'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Tuğçe Tayfur'un avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti.

Taner Şafak'ın açtığı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık iştirak nafakasının 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, Taner Şafak'ın iştirak nafakasına ek olarak ödemeye başlayacağı 500 doların kaldırılması talebini ise reddetti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu 19:29 Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem 19:16 Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler 18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu 18:14 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 17:36 Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu         
19:33
Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı         
19:28
Kara Kartal, Vodafone Park'ta kayıp istemiyor! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı başladı Kara Kartal, Vodafone Park'ta kayıp istemiyor! Beşiktaş-Adana Demirspor maçı başladı         
19:12
Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Kılıçdaroğlu, sosyal medyada "CHP gelirse ne olacak" etiketine "CHP geliyor sevgili gençler" yazdı         
18:58
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 20:10:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Tuğçe Tayfur'un nafaka davasında karar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement