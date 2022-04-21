Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı

21.04.2022 10:01

Son dakika haberler... - TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

- TÜGVA ofisine bombalı saldırı

İSTANBUL - Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı
Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı
Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı
Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı

YORUMLAR
500
İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da bir binanın yanında patlama meydana geldi

bombalı saldırı, Gaziosmanpaşa, Hürriyet, TÜGVA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: TÜGVA ofisine bombalı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement