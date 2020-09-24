Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 6.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.5 ve inşaat sektöründe yüzde 2.0 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi Ağustos'taki 70.5 düzeyinden, Eylül'de yüzde 6.4 artarak 74.9 düzeyine yükseldi.

Hizmet sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12.8 artarak 71.3'e,son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 12.6 artarak 69.8'e yükselirken.gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2.8 azalarak 83.7'ye indi.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1.5 azalarak 93.5'e geriledi.Perakende ticaret sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5.5 artarak 84.1'e yükselirken,mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.3 azalarak 107.7'ye,gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 8.6 azalarak 88.5 geriledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ağustos'taki 85.0 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 2.0 azalarak 83.3'e geriledi.İnşaat sektöründe aylık bazda;alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0.1 azalarak 69.9'a,gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 3.3 azalarak 96.6'ya geriledi.İnşaat sektöründe Eylül ayında girişimlerin yüzde 37'si, faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ağustos ayında yüzde 40.1'ken Eylül ayında yüzde 39.3, "talep yetersizliği" Ağustos ayında yüzde 31.5'ken Eylül ayında yüzde 32.8,"diğer faktörler" Ağustos ayında yüzde 20.3'ken Eylül ayında yüzde 17.0 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)