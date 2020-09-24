Son Dakika | TÜİK-Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü - Son Dakika

Son Dakika | TÜİK-Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü

Gelen son dakika haberine göre Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 6.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.5 ve inşaat sektöründe yüzde 2.0 düştü.

Son Dakika | TÜİK-Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü, System.String[]

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 6.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.5 ve inşaat sektöründe yüzde 2.0 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi Ağustos'taki 70.5 düzeyinden, Eylül'de yüzde 6.4 artarak 74.9 düzeyine yükseldi.

Hizmet sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12.8 artarak 71.3'e,son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 12.6 artarak 69.8'e yükselirken.gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2.8 azalarak 83.7'ye indi.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1.5 azalarak 93.5'e geriledi.Perakende ticaret sektöründe aylık bazda;son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5.5 artarak 84.1'e yükselirken,mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.3 azalarak 107.7'ye,gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 8.6 azalarak 88.5 geriledi.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ağustos'taki 85.0 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 2.0 azalarak 83.3'e geriledi.İnşaat sektöründe aylık bazda;alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0.1 azalarak 69.9'a,gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 3.3 azalarak 96.6'ya geriledi.İnşaat sektöründe Eylül ayında girişimlerin yüzde 37'si, faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63'ü ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ağustos ayında yüzde 40.1'ken Eylül ayında yüzde 39.3, "talep yetersizliği" Ağustos ayında yüzde 31.5'ken Eylül ayında yüzde 32.8,"diğer faktörler" Ağustos ayında yüzde 20.3'ken Eylül ayında yüzde 17.0 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret, İnşaat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | TÜİK-Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması         
17:28
Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı         
16:46
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem         
16:37
Maske denetiminde polisleri tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Maske denetiminde polisleri tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü         
16:19
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | TÜİK-Sektörel güven hizmette yükseldi, perakende ve inşaatta düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei