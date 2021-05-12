Son dakika... TÜİK-Yabancılara konut satışı Nisan'da yüzde 416.1 yükseldi

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan'da yıllık bazda yüzde 416.1 artarak 4 bin 77'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.