Son Dakika! Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı - Son Dakika

Son Dakika! Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
16.08.2021 09:19
Son dakika! Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Korona geçiren bireyler için aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı verildi. 4. dozlar ise 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
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