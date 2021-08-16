Son Dakika! Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

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