Üye Girişi
Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek - Son Dakika

Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek

16.08.2021 09:30

Son dakika! Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Artık 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Korona geçiren bireyler için aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar ise 3. dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek.

SINOVAC YAPTIRANLARA 4. HAK VERİLDİ

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı da verildi.

Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek

KORONA GEÇİRENLER İÇİN BEKLEME SÜRESİ GERİ ÇEKİLDİ

Bir diğer önemli karar da koronavirüs geçirenler için verildi. Kararla, PCR testi pozitifliği sonrası aşı uygulaması için bekleme süresi 3 aydan 1 aya çekildi.

Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN AÇIKLAMIŞTI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 83 milyon 250 bini geçti. Son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.

Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti 10:31 Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo hayatını kaybetti Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi 10:14 Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı 09:08 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı 08:06 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı 07:19 Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım 22:58 Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı 22:56 Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı

Son Dakika Haberleri
10:31 Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı
10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
09:52 Son Dakika: THY, Afganistan'a tarifeli uçuşlarI iptal etti!
09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin
09:38 Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
09:07 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı
08:48 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
10:32
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi         
08:49
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı         
01:55
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim         
22:57
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 10:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement