Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek.

SINOVAC YAPTIRANLARA 4. HAK VERİLDİ

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı da verildi.

KORONA GEÇİRENLER İÇİN BEKLEME SÜRESİ GERİ ÇEKİLDİ

Bir diğer önemli karar da koronavirüs geçirenler için verildi. Kararla, PCR testi pozitifliği sonrası aşı uygulaması için bekleme süresi 3 aydan 1 aya çekildi.

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN AÇIKLAMIŞTI

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 83 milyon 250 bini geçti. Son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.