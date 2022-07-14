CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesinde dün başlayan ve bugün kısmen kontrol altına alınan yangının ardından, bölgedeki tahribatı gösteren, havadan çekilmiş görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Özkan, görüntüleri "Çeşme'de yangın sonrası felaket görüntüleri drone ile görüntülendi" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika

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