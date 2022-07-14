Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi

14.07.2022 14:21
Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi

Son dakika haber... CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün kısmen kontrol altına alınan Çeşme’deki orman yangınının yol açtığı doğa tahribatını, yanan ağaçların havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün kısmen kontrol altına alınan Çeşme'deki orman yangınının yol açtığı doğa tahribatını, yanan ağaçların havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesinde dün başlayan ve bugün kısmen kontrol altına alınan yangının ardından, bölgedeki tahribatı gösteren, havadan çekilmiş görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Özkan, görüntüleri "Çeşme'de yangın sonrası felaket görüntüleri drone ile görüntülendi" mesajıyla paylaştı.

YORUMLAR
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Tuncay Özkan, Çeşme'deki Orman Yangınının Drone ile Çekilmiş Görüntüsünü Paylaştı Tuncay Özkan, Çeşme'deki Orman Yangınının Drone ile Çekilmiş Görüntüsünü Paylaştı Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi Son dakika... Çeşme'deki yangın havadan görüntülendi
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Tuncay Özkan: Çeşme'de Yangın Sonrası Felaket Görüntüleri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika
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