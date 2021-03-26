Son dakika! Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika! Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
26.03.2021 16:22
Edinilen son dakika gelişmesine göre TUNCELİ'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TUNCELİ'nin Pülümür
ilçesine bağlı Kocatepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi, filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, Kocatepe köyünde Covid-19 vaka temaslılarında görülen artış nedeniyle salgının yayılım hızının kontrolü ve yakın köylerde olası bulaşın engellenmesi adına karar alındı. Kocatepe köyünde vaka ve vaka temaslıların haricinde yaşayan diğer hane halkları ile olası temas riskinin yüksek olması, köyde genel sağlığın korunması amacıyla 26 Mart tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmasına, zorunlu haller olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin verilmemesine, oy birliğiyle karar verildi" denildi.
- Rtunceli
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