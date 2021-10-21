Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bölgede çıkan çatışma sırasında biri gri kategoride aranan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli'de Eren- 7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

BAKAN SOYLU'DAN ŞEHİT TORTUMLU İÇİN TAZİYE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Tunceli Ovacık bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu." ifadeleri yer aldı.

Şehidin cenazesi, Erzincan'dan Erzurum'daki askeri havaalanına getirildi.