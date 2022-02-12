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Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı

12.02.2022 15:50
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "Eren Kış-23 (Tunceli-Mercan Dağları) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel ve 66 operasyonel tim görev alıyor. Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

"Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu başlatıldı

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Astsubay, Jandarma, Tunceli, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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