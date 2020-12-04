Son dakika! Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika! Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu

04.12.2020 17:09
Son dakika! Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu, System.String[]

Son dakika haberi... Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden 1160 sağlık çalışanları için 1160 fidan dikilerek hatıra ormanı kuruldu.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden 1160 sağlık çalışanları için 1160 fidan dikilerek hatıra ormanı kuruldu.

Valilik koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle, Cumhuriyet Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına "Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" adı verildi.

Kovid-19 ile mücadelede büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik farkındalığın amaçlandığı etkinlik kapsamında kentte görev yapan 1160 sağlık personeli için oluşturulan hatıra ormanına 1160 çam fidanı dikildi.

Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Valilik, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tunceli'de görevli 1160 sağlık çalışanı için 1160 fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika


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