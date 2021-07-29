Son dakika: Tunceli'de teröristlerce toprağa gömülen bir tüfek ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce toprağa gömülen bir tüfeğin yanı sıra mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerce toprağa gömüldüğü tespit edilen M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 37 M-16 fişeği, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar sürüyor.