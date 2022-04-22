Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

22.04.2022 22:38
Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Son dakika gündem haberi... Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Ormanlık arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 top sera naylonu, sırt çantası, 2 battaniye, 6 uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 panço, 5 palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi
Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Son Dakika


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