Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi - Son Dakika

Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

31.12.2020 11:07
Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündür Deresi bölgesinde yürütülen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda, 1 tuzaklanmış el bombası, 20 büyük tüp, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak, 20 kilogram çay, 15 kilogram pirinç ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi - Son Dakika


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