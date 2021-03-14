Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.