Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika... Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
14.03.2021 14:54
Gelen son dakika haberlerine göre 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 5 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.
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