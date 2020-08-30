Son dakika! Tunceli'de Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene; Vali Mehmet Ali Özkan , Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu , Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras , Garnizon Komutanı ve 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Duralı Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bayram mesajı okundu.Daha sonra şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur