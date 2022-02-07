Tunceli'de soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Soğuk havanın etkili olduğu kentte, kış koşulları yaşamı zorlaştırıyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün bazı alanları dondu.
Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün, çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da buzla kaplı baraj gölünü fotoğrafladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Uzunçayır Baraj Gölü soğukların etkisiyle dondu - Son Dakika