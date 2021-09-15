Son dakika: Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangınına havadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Otlubahçe köyü kırsalında 2 gün önce başlayan örtü yangınının söndürülmesi için ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 23 personel, 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözün yanı sıra 2 helikopterle yangına müdahale ediliyor.

Arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu yangın bölgesine helikopterlerle gün boyu Uzunçayır Baraj Gölü ve Munzur Çayı'ndan su taşındı.

Ekiplerin havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.