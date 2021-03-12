Son dakika: Tunceli Valisi Özkan'a Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kentte, Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin gayretleriyle devam ediyor.

Aşılama programı kapsamında, Vali Mehmet Ali Özkan da ikinci doz Kovid-19 aşısını olmak üzere İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile Tunceli Devlet Hastanesine geldi.

Buradaki Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde görevli bir sağlık çalışanı tarafından Özkan ve beraberindekilere, CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.