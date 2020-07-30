Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu belirtti.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan pandemi nedeniyle zor günler geçirildiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Ancak buna rağmen bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim. Bu duygularla bütün vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömür diliyor, sağlık ve mutluluk içinde nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."