"Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarımızın sizlere bir mesajı var."

İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor