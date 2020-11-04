Son Dakika | Tuncelili çocuklardan 'Misafirliğe gitmeyin' klibi
04.11.2020 17:15
Son dakika gündem haberine göre TUNCELİ'de koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla çocukların yer aldığı 'Misafirliğe gitmeyin' mesajı veren klip çekildi.
TUNCELİ'de koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla çocukların yer aldığı 'Misafirliğe gitmeyin' mesajı veren klip çekildi.
W Tunceli
'de koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için çocukların yer aldığı klip çekildi. Çocuklar, oynadıkları klipte, bir süre misafirliğe gidilmemesi ve kadınlardan da gün programları yapmamalarına ilişkin mesajlarını iletti. Tunceli Valiliği
de klibi sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı:
"Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarımızın sizlere bir mesajı var."
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