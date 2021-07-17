Son dakika: Tünelde içinde kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Tünel içinde sollama yapan sürücü akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen aracın içinde buluna 3 kişi şans eseri yaralı kurtuldu. Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner tünelin içinde sabah saatlerin kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erzurum istikametinden Artvin'e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı otomobil sürücüsü Ö.B (26) tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı. Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ARTVİN

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