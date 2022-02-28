Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü

28.02.2022 23:03
Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü

Son dakika haberine göre Tunus'un güneyindeki Mehdiye kenti açıklarında düzensiz göçmen teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kurtarıldı.

Tunus'un güneyindeki Mehdiye kenti açıklarında düzensiz göçmen teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kurtarıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerine bağlı Deniz Muhafaza Birlikleri, kıyıdan 18 kilometre açıkta tekneleri alabora olan Afrika uyruklu 9 göçmeni kurtardı, 9 göçmenin ise cesedine ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin yaşlarının 25 ile 30 arasında değiştiği kaydedildi.

Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Akdeniz, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü - Son Dakika


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