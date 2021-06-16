Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said İtalya'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

İtalya'ya resmi ziyarette bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, başkent Roma'da ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya geldi.

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin de katıldığı belirtildi.

Konuk Cumhurbaşkanı Said, daha sonra Başbakanlık Sarayı Chigi'ye geçerek İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Said ve İtalyan muhatapları arasındaki görüşmelerde, iki ülke arasındaki kalkınma projeleri, düzensiz göç konusu, Libya meselesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konularının öne çıktığı ifade edildi.

İtalyan Nova ajansının haberinde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Mattarella ile görüşmesinde, "Libya'daki paralı askerler ile yabancı güçlerin bu ülkeden ayrılması durumunda Libya'nin istikrara kavuşacağını söylediği" aktarıldı. Haberde, Mattarella'nın da İtalya'nın, Libya'daki Birleşmiş Milletler liderliğindeki barış sürecini desteklemeyi İtalyan dış politikasının önceliği olarak tanımladığı kaydedildi.

Öte yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Tunus Cumhurbaşkanı Said'e ziyaretinde eşlik eden Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın, İtalya ve Tunus arasında kalkınma iş birliğine yönelik karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı bildirildi.