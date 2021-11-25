Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Sidi Buzid Valisi Muhammed Sıdki Buavn ve Kebili Valisi Munsif Şelağumiye'yi görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Sidi Buzid'in valisi Buavn'ın ve güney batıda yer alan Kebili'nin valisi Şelağumiye'nin görevden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevine son verilen valilerin neden alındıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararlarının ardından, Monastır Valisi Ekrem el-Sebri, Medenin Valisi Habib Zevat, Zağvan Valisi Salih Metravi, Binzert Valisi Muhammed Kavidir, Gabes Valisi Munci Samiri ve Gafsa Valisi Sami el-Gabi'yi de görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir tartışmalı KHK yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.