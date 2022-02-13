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Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said, "yeni yargı konseyi" oluşturulması için kararnameyi imzaladı - Son Dakika

Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said, "yeni yargı konseyi" oluşturulması için kararnameyi imzaladı

13.02.2022 03:20
Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said, "yeni yargı konseyi" oluşturulması için kararnameyi imzaladı

Son dakika gündem haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararnameyi" imzaladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararnameyi" imzaladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Leyla Ceffal ve Necla Buden ile görüşen Said, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararnameyi onayladı.

Yargının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirten Said, "Egemenlik halkındır" dedi.

Yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir adalet sisteminin önemine işaret eden Said, şöyle devam etti:

"Adaletsizliğin hüküm sürdüğünü görenler, hak ve adalet konusunda sessiz kalanlar, bu adaletsizliğe dahil olurlar. Bu nedenle Yüksek Yargı Konseyi cezasızlığa son vermek için feshedilmiş ve yerine geçici bir konsey getirilmiştir. Adil bir yargıya, adil şekilde hesap verebilirlik kutsal bir görevdir ve Tunus halkının meşru taleplerinden biridir."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 10 Şubatta "Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulacağı kararnamenin hazırlandığını" duyurmuştu.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi, ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.

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cumhurbaşkanı, Adalet, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said, 'yeni yargı konseyi' oluşturulması için kararnameyi imzaladı - Son Dakika


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