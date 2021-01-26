Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

26.01.2021 19:45
Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 53, Filistin ve Irak'ta 10'ar, Ürdün'de 9, Suudi Arabistan'da 4, Kuveyt'te 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 53, Filistin ve Irak'ta 10'ar, Ürdün'de 9, Suudi Arabistan'da 4, Kuveyt'te 3 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 53 kişinin öldüğü, 1263 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 6 bin 287'ye, vakaların 198 bin 636'ya ulaştığı bildirildi.

Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 10 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 660 yeni vaka tespit edildi ve 913 kişi iyileşti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5'er kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece toplam can kaybının 1977'ye yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüse yakalananların 446'sının Batı Şeria'da 214'ünün Doğu Kudüs'te olduğunu kaydetti.

Son sayılarla birlikte, vaka sayısı 176 bin 76'ya, iyileşen kişi sayısı da 165 bin 22'ye ulaştı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 804 kişinin enfekte olduğu, 1625 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 13 bin 10'a, vaka sayısının 615 bin 380'e, iyileşen hasta sayısının da 584 bin 752'ye çıktığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 943 kişinin enfekte olduğu, 1122 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 248'e, vakaların 322 bin 241'e, iyileşenlerin sayısının da 310 bin 5'e yükseldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 223 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 359'a, vaka sayısının 366 bin 807'ye yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 358 bin 340 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 505 kişinin daha enfekte olduğu, 537 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 957'ye, vaka sayısının 162 bin 282'ye, iyileşen hasta sayısının 155 bin 303'e yükseldiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi 65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak
Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi         
20:49
Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor         
19:52
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı         
19:15
İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay, 3 aydır bulunamıyor İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay, 3 aydır bulunamıyor         
18:07
Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi         
17:44
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 20:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Tunus, Filistin, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei