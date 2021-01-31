Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 81, Lübnan'da 61, Ürdün'de 23, Fas'ta 13, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 81 kişinin daha öldüğü, 1438 yeni vaka tespit edildiği, 1705 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece ülkede toplam can kaybının 6 bin 680'e, vaka sayısının 207 bin 468'e, iyileşenlerin sayısının da 156 bin 160'a ulaştığı belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 631 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 402 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vefat sayısının 3 bin 31'e, vakaların 298 bin 913'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 178 bin 472'ye yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 23 kişinin daha hayatını kaybettiği, 641 kişinin enfekte olduğu, 957 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 304'e, vakaların 325 bin 674'e, iyileşenlerin sayısının da 313 bin 551'e yükseldiği ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 701 yeni vaka tespit edildiği, 762 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 259'a, vaka sayısının 470 bin 691'e, iyileşenlerin sayısının da 448 bin 628'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 325 yeni vaka tespit edildi, 196 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 888, vaka sayısı 107 bin 122, iyileşenlerin sayısı da 73 bin 212 oldu.